Саакашвили: Я абсолютный сторонник мира с Россией

Политик отличился скандальным заявлением.

Претендент на пост вице-премьера по реформам, экс-президенту Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что выступает за мир с Россией.

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Об этом он сказал в интервью DW, которое опубликовано сегодня, 24 апреля.

По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский не идет на уступки РФ в вопросах по Донбассу и защищает украинский суверенитет.

Я абсолютный сторонник мира с Россией. Тот факт, что Зеленский предложил мою кандидатуру говорит о том, что он выступает за независимую внешнюю политику. Я смотрю, последние два дня в российских медиа полная истерика и президент Зеленский об этом тоже знает. И никто против мира с Россией не выступает, но есть разные условия при которых достигается этот мир. Я не считаю, что Зеленский пойдет на уступки Кремлю, - сказал он.

При этом он добавил, что власть диктатора Путина заканчивается и у него нет политического будущего.

Я думаю, что любая диктатура плохо заканчивается для диктаторов, и в России есть много нормальных информированных людей, которые хотят жить в свободной стране. Надеюсь, они вернут себе свою собственную страну, конечно, без захваченных территорий у других государств. Любая власть заканчивается, думаю, Путин истратил свой запас власти. Так что у меня нет каких-то положительных прогнозов о его политическом будущем, - отметил Саакашвили.

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Напомним, претендент на пост вице-премьер-министра Украины по реформам Михаил Саакашвили сегодня посетил заседание пропрезидентской фракции “Слуга народа”.

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