В МИД предлагают свой вариант "консультативного совета" по Донбассу

Группа экспертов при МИД считает, что скандальный "консультативный совет" можно создать без согласований с ОРДЛО.

Общественный совет при Министерстве иностранных дел Украины предложил альтернативный сценарий создания “консультативного совета“ по Донбассу, который бы позволил избежать скрытого признания так называемых “Л/ДНР“. Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на решение Общественного совета, текстом которого располагает издание.

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Документ, одобренный членами совета 23 апреля, предупреждает, что создание органа по схеме, которую предварительно согласовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, несет риски для Украины и является “попыткой России навязать собственную логику и сценарий реализации Минских договоренностей“.

“Эта логика заключается в фактической “приднестровизации“ конфликта через признание Украиной марионеточных администраций оккупированных Россией территорий Донбасса стороной конфликта, начало прямых переговоров между Киевом и марионеточными администрациями, закрепление за Россией статуса посредника. Это, в свою очередь, ведет к избеганию Россией наказания за совершение международно признанной агрессии против Украины и других военных преступлений в Украине“, - считают представители совета.

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Эксперты считают, что Украина имеет возможность создать “консультативный совет“, избежав этих рисков, если будет назначать членов совета без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске.

“Украина имеет безусловное право самостоятельно создавать любые органы, организации и структуры, которые имеют целью обеспечение прав граждан Украины, проживающих или проживавших на оккупированной территории. В том числе Украина может самостоятельно создать консультативный совет, в который могут войти представители Украины, представители оккупированных территорий (отобранные Украиной, в том числе из числа временно перемещенных лиц), а также представители Франции и ФРГ,“ - говорится в предложениях Общественного совета.

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Общественный совет при МИД в своем решении призвал президента Украины, Верховную раду, правительство и МИД рассмотреть возможность создания консультативного совета в таком формате и “настаивать на включении консультативного совета, созданного по указанному алгоритму, в работу Трехсторонней контактной группы“.

Для справки. Общественный совет при МИД является консультативно-совещательным органом при министерстве и объединяет 14 экспертов по вопросам внешней политики. Его действующий состав утвержден приказом МИД Украины №223 от 21 мая 2019 года.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ в течение суток возбудить уголовное дело о возможной государственной измене против главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Украины, главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы из-за подписания в Минске документа о создании консультационного совета с “ЛДНР“.

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