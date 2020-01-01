С Татьяны Чорновол сняли круглосуточный домашний арест

Экс-нардепу изменили меру пресечения.

Апелляционный суд Киева сменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной бывшему народному депутату Татьяне Чорновол. Соответствующее решение судья Иван Рыбак принял в ходе судебного заседания 24 апреля.

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Согласно решению суда, Чорновол не может покидать свой дом с 22.00 до 06.00. Данная мера пресечения будет действовать до 8 июня 2020 года.



Суд также обязал Чорновол являться к следственному прокурору, не выезжать из города без разрешения прокурора, не общаться со свидетелями уголовного производства, и сдать заграничный паспорт.

Напомним,16 апреля Суд отправил Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест

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