С Татьяны Чорновол сняли круглосуточный домашний арест
Апелляционный суд Киева сменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной бывшему народному депутату Татьяне Чорновол. Соответствующее решение судья Иван Рыбак принял в ходе судебного заседания 24 апреля.
Читай также: Кличко поддержал Чорновол, находящуюся под домашним арестом
Согласно решению суда, Чорновол не может покидать свой дом с 22.00 до 06.00. Данная мера пресечения будет действовать до 8 июня 2020 года.
Суд также обязал Чорновол являться к следственному прокурору, не выезжать из города без разрешения прокурора, не общаться со свидетелями уголовного производства, и сдать заграничный паспорт.
Напомним,16 апреля Суд отправил Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.