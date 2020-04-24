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Освобожденным из плена морякам дали статус участника боевых действий

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22 моряка, попавшие в российский плен в Керченском проливе, признаны УБД.
Моряки были освобождены в сентябре 2019-го
Моряки были освобождены в сентябре 2019-го
Фейсбук Николая Полозова

Освобожденные в сентябре 2019 года из российского плена украинские моряки получили статус участников боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Сообщается, что на сегодняшнем заседании соответствующей комиссии при Минобороны было принято решение предоставить статус участника боевых действий 22 военным морякам, которых захватили 25 ноября 2018 в Керченском проливе. Комиссия пришла к выводу, что моряки выполняли боевые задачи в условиях огневого контакта с формированиями Российской Федерации и в дальнейшем были захвачены в плен.

Напомним, объявлены в розыск двое крымчан, штурмовавших штаб ВМСУ в 2014 году. Двое украинских граждан в составе незаконной вооруженной группировки активно помогали России захватывать Крым.

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Теги: моряки, пленные, участник боевых действий, УБД, Минобороны
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