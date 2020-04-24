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Оккупанты издали "указ" о переименовании Донецка в Сталино

Комментариев: 17
В документе сказано, что название "город Сталино" будет использоваться наряду с названием "город Донецк".
Донецк
Донецк
соцсети\plotnikoff

“Глава“ так называемой “ДНР“ Денис Пушилин распорядился в памятные даты называть Донецк “городом Сталино“. “Указ“ об этом он подписал в четверг, 23 апреля. Об этом сообщают местные СМИ. 

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Документом устанавливается, что данное название будет использоваться при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории “ДНР“ и Донецка, связанные с Великой Отечественной войной.

Главарь “ДНР“ Пушилин уточнил, что название “Сталино“ будет использоваться 9 мая (День победы над нацизмом), 22 июня (День памяти и скорби) и 8 сентября (День освобождения Донбасса).

Указ о переименовании Донецка в Сталино
Указ о переименовании Донецка в Сталино
twitter.com/666_mancer

Указ о переименовании Донецка в Сталино
Указ о переименовании Донецка в Сталино
twitter.com/666_mancer

Напомним, ранее сообщалось, что полмиллиона жителей ОРДЛО испытывают нехватку еды. После шести лет войны оккупированные районы Украины стали зоной потенциального голода. 

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Теги: Донбасс, Донецк, ДНР, Переименование, Оккупанты, Указ, Пушилин
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Комментариев (17)
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ВосставшийИзБана    24.04.2020, 11:25
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Так обычно деревни называют. С окончанием на "О".
asfd0    24.04.2020, 11:15
Оценка:  -28
asfd0
О, вот это я понимаю у соросятни начался рабочий день ))))) Сатанист сорос видимо не обижает убогих минусятников.
andy55524    24.04.2020, 11:16
Оценка:  +2
andy55524
чепушило в рамблер пиши коменты...
kadettt    24.04.2020, 11:07
Оценка:  -28
kadettt
Осталось Киев переименовать в бандерино или шухевино.
kadettt    24.04.2020, 11:09
Оценка:  -28
kadettt
минуты не прошло а уже минус 22 через прогу,браво овощ
andy55524    24.04.2020, 11:13
Оценка:  +3
andy55524
минус 23, шакал...
KIBARG    24.04.2020, 11:21
Оценка:  +3
KIBARG
минус 24
Kostos    24.04.2020, 11:25
Оценка:  +1
Kostos
минус 26
MykRom    24.04.2020, 10:59
Оценка:  +3
MykRom
А где Юзовка? Предлагаю скрёпное СтаДоЮз. От Петра Великого до Путина Короткого.
Kostos    24.04.2020, 11:01
Оценка:  +4
Kostos
ани за Сралина, хоть он и уничтожил кучу ихних дидов
Kostos    24.04.2020, 10:57
Оценка:  +7
Kostos
Ахахахахахаха Сралино
korvin_ral    24.04.2020, 10:59
Оценка:  +8
korvin_ral
Сралино - отлично звучит =)
asfd0    24.04.2020, 10:54
Оценка:  -30
asfd0
Оккупанты - это жители Донецка имеются ввиду? Ну а чё, куивляне же привыкли к проспекту бандеры и ничего.
Asmo    24.04.2020, 11:00
Оценка:  +3
Asmo
Ну всё, до угольной Швейцарии остался один шаг )
П.С. все ж понимают, что буква Т в этом названии будет читаться как Р
KIBARG    24.04.2020, 11:22
Оценка:  0
KIBARG
Оккупанты-это пьяные обезьяны с автоматами и паспортами РФ, взявшие дителей в плен.
xapi3mat    24.04.2020, 10:49
Оценка:  +7
xapi3mat
симвалична! но оркск былоб правильнее!
Noblesse_obliger    24.04.2020, 10:45
Оценка:  +7
Noblesse_obliger
ИПАНУТЫМ нет покоя!!!
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