В документе сказано, что название "город Сталино" будет использоваться наряду с названием "город Донецк".

“Глава“ так называемой “ДНР“ Денис Пушилин распорядился в памятные даты называть Донецк “городом Сталино“. “Указ“ об этом он подписал в четверг, 23 апреля. Об этом сообщают местные СМИ.

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Документом устанавливается, что данное название будет использоваться при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории “ДНР“ и Донецка, связанные с Великой Отечественной войной.

Главарь “ДНР“ Пушилин уточнил, что название “Сталино“ будет использоваться 9 мая (День победы над нацизмом), 22 июня (День памяти и скорби) и 8 сентября (День освобождения Донбасса).

Указ о переименовании Донецка в Сталино twitter.com/666_mancer

Указ о переименовании Донецка в Сталино twitter.com/666_mancer

Напомним, ранее сообщалось, что полмиллиона жителей ОРДЛО испытывают нехватку еды. После шести лет войны оккупированные районы Украины стали зоной потенциального голода.

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