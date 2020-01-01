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Вспышка Covid-19 в Херсонской области: закрыли город и два села

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Ситуация в области остается напряженной.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

В Херсонской области из-за масштабной вспышки COVID-19 на карантин полностью закрыли три населенных пункта - город Олешки, села Левые Солонцы и Малые Копани. Ограничения действуют с 13:00 25 апреля и до 6:00 27 апреля. 

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительной информации, такие действия местные власти приняли потому, что в указанных населенных пунктах зафиксировано резко увеличение количества больных коронавирусом. На днях будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни.

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На время действия карантина в городе Олешки установлены 5 карантинных блокпостов, в селах - по два. По состоянию на утро 25 апреля в Херсонской области подтверждены 79 случаев Covid-19.

Напомним, в ВСУ еще 6 случаев COVID-19, 4 воинов госпитализированы. Появилась свежая статистика.

 

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Теги: коронавирус, карантин, Херсонская область, блок-посты
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