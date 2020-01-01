Вузы будут заканчивать учебный год дистанционно, - глава МОН

Мандзий рассказала детали учебного года для студентов.

В связи с карантином из-за распространения коронавируса в Украине окончания учебного года в учреждениях высшего образования будет происходить дистанционно.

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Об этом в интервью Радио Свобода сказала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

По словам главы МОН, высшие учебные заведения должны быть готовы завершить учебный год. При этом администрациям вузом дано указание не смещаться период летней сессии.

Преподаватели заведений сейчас работают со своими студентами и мы рекомендовали организовано подойти к окончанию учебного года и закончить его в сроки, предусмотренные ранее, - сказала Любомира Мандзий.

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Она отметила, что вузы должны организовать дистанционное сдачи экзаменов сессий. Также дистанционная форма обучения будет касаться выпускных экзаменов в вузах.

Ио. министра образования и науки добавила, технические возможности в учреждениях высшего образования позволяют организовать этот процесс дистанционно.

Напомним, даты проведения внешнего независимого тестирования в этом году будут зависеть от завершения карантина. Если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля.

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