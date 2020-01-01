"Слуга" Лерос предложил ГБР вызвать на допрос Гитлера

Нардеп Гео Лерос прокомментировал вызов Януковича на опрос в ГБР.

Народный депутат от "Слуга Народа" Гео Лерос считает, что вызов экс-президента Виктора Януковича на допрос в Государственное бюро расследований является "неуважением к интеллектуальному уровню каждого украинца" и "показухой". Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

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"Госпожа Венедиктова, похоже, держит нас всех за лохов. Сейчас идет массовое назначение людей Януковича на государственные должности, а для громоотвода придумали уникальную идею — вызвать на допрос беглого Януковича, еще и в карантин, когда все границы закрыты... Так берите выше, вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос, одинаковые! Это просто неуважение к интеллектуальному уровню каждого украинца. Вы думаете мы это проглотим?" - написал нардеп.



Лерос утверждает, что правоохранители не только не посадили ни одного коррупционера, а трудоустроили некоторых.



"Я помню, мне цыганка на перекрестке пыталась впарить гадание по руке, так вот, даже она была убедительнее, чем это позорище", - добавил он.

Гео Лерос/Facebook

Напомним, ГБР вызвало Виктора Януковича на допрос на утро 30 апреля.

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