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Дело Гандзюк: Подозреваемый Левин отказался сотрудничать со следствием

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Прокуратура готовится передать обвинительный акт в суд.
Подозреваемый в деле Гандзюк Алексей Левин
Подозреваемый в деле Гандзюк Алексей Левин
gramofona.com

Подозреваемый в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин отказался от дачи показаний и проведения следственных действий. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

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Отмечается, что прокуроры неоднократно пытались провести с Левиным процессуальные действия, однако он воспользовался своим законным правом не сотрудничать с правоохранителями. По словам адвоката Игоря Мокина, это связано с тем, что сроки досудебного расследования закончились, а их продление защита Левина считает незаконным.

Сообщается, что еще один подозреваемый в деле Гандзюк - Владислав Мангер также отказался сотрудничать со следствием. В прокуратуре отмечают, что в ближайшее время намерены отправить обвинительный акт в суд.

Напомним, сегодня Офис генпрокурора проведет онлайн-брифинг по делу Гандзюк.

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