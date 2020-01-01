Дело Гандзюк: Подозреваемый Левин отказался сотрудничать со следствием
Подозреваемый в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин отказался от дачи показаний и проведения следственных действий. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
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Отмечается, что прокуроры неоднократно пытались провести с Левиным процессуальные действия, однако он воспользовался своим законным правом не сотрудничать с правоохранителями. По словам адвоката Игоря Мокина, это связано с тем, что сроки досудебного расследования закончились, а их продление защита Левина считает незаконным.
Сообщается, что еще один подозреваемый в деле Гандзюк - Владислав Мангер также отказался сотрудничать со следствием. В прокуратуре отмечают, что в ближайшее время намерены отправить обвинительный акт в суд.
Напомним, сегодня Офис генпрокурора проведет онлайн-брифинг по делу Гандзюк.
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