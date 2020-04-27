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Дело Слончака: в полиции рассказали детали инцидента

Комментариев: 4
Копы отчитались по делу о драке с участием Слончака.
Слончаку грозит 5 лет тюрьмы
Слончаку грозит 5 лет тюрьмы
facebook.com/vslonchak

Следователи полиции Киева начали досудебное расследование в отношении заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, который в состоянии алкогольного опьянения накинулся на полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

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По версии полиции, что патрульные остановили автомобиль, водитель которого не включила фары в темное время суток. Во время общения копы заподозрили, что женщина, которая находилась за рулем, находится в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгера она отказалась.

На основании этого, полицейские составили на женщину административный протокол за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Между тем, на этом инцидент не закончился. При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир. Мужчина агрессивно себя вел и начал угрожать патрульному. Позже он ударил копа.

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Позже выяснилось, что злоумышленник является заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

Пострадавшего полицейского доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В полиции сообщили, что Слончака задержали, сейчас правонарушителю грозит до пяти лет заключения.

Кроме того, водителем автомобиля оказалась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

Напомним, заммэра Киева напал на патрульных. Патрульные остановили автомобиль, в котором ехал Владимир Слончак. После словесной перепалки тот набросился на копов с кулаками, один из них госпитализирован.

 

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Теги: полиция, Слончак, задержание
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Комментариев (4)
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andy55524    27.04.2020, 14:53
Оценка:  +1
andy55524
ой лицо наглое, сидеть этой гниде...
andy55524    27.04.2020, 14:52
Оценка:  +1
andy55524
садить в тюрьму наглеца, только много лет ему и его водителю.
CaHEK20    27.04.2020, 14:14
Оценка:  +1
CaHEK20
гАспада на 5 лет не садятся, увы.
PomoikaZE    27.04.2020, 14:15
Оценка:  +1
PomoikaZE
Потому, что судить его (если до этого дойдет), будут такие же персонажи.
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