Дело Слончака: в полиции рассказали детали инцидента

Копы отчитались по делу о драке с участием Слончака.

Следователи полиции Киева начали досудебное расследование в отношении заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, который в состоянии алкогольного опьянения накинулся на полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

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По версии полиции, что патрульные остановили автомобиль, водитель которого не включила фары в темное время суток. Во время общения копы заподозрили, что женщина, которая находилась за рулем, находится в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгера она отказалась.

На основании этого, полицейские составили на женщину административный протокол за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Между тем, на этом инцидент не закончился. При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир. Мужчина агрессивно себя вел и начал угрожать патрульному. Позже он ударил копа.

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Позже выяснилось, что злоумышленник является заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

Пострадавшего полицейского доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В полиции сообщили, что Слончака задержали, сейчас правонарушителю грозит до пяти лет заключения.

Кроме того, водителем автомобиля оказалась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

Напомним, заммэра Киева напал на патрульных. Патрульные остановили автомобиль, в котором ехал Владимир Слончак. После словесной перепалки тот набросился на копов с кулаками, один из них госпитализирован.

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