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Протесты в Полтаве и Черновцах: предприниматели требуют открыть рынки

Комментариев: 1
Предприниматели просят возобновить работу рынков в период карантина.
Митинг в Черновцах
Митинг в Черновцах
Скриншот

В Полтаве и Черновцах предприниматели организовали протестные акции с требованием открыть продуктовые рынки. Об этом сообщают местные СМИ.

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В Полтаве предприниматели устроили автопробег от ТРЦ "Экватор" до здания мэрии, где организовали митинг с требованием открыть рынки.

Похожая акция состоялась и в Черновцах. Там работники Калиновского рынка вышли на протест против закрытия рынков на карантин. 



Напомним, к концу недели в Украине могут возобновить работу продуктовые рынки.

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Комментариев (1)
Woodbrother    27.04.2020, 14:08
Оценка:  -1
Woodbrother
В Херсоне возобновили работу рынка. Помер от КОВИДа19 директор,и несколько продавцов. Заразилась хреннова туча покупателей.
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