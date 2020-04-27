Протесты в Полтаве и Черновцах: предприниматели требуют открыть рынки

Предприниматели просят возобновить работу рынков в период карантина.

В Полтаве и Черновцах предприниматели организовали протестные акции с требованием открыть продуктовые рынки. Об этом сообщают местные СМИ.

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В Полтаве предприниматели устроили автопробег от ТРЦ "Экватор" до здания мэрии, где организовали митинг с требованием открыть рынки.



Похожая акция состоялась и в Черновцах. Там работники Калиновского рынка вышли на протест против закрытия рынков на карантин.





Напомним, к концу недели в Украине могут возобновить работу продуктовые рынки.

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