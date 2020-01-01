В Украине запущен "Кабинет гражданина": Для чего он нужен

Приложение "Дія" расширило доступный функционал новыми возможностями.

На портале “Дія“ запущен функционал “Кабинета гражданина“, где можно посмотреть, какая у вас недвижимость, электронные документы, автомобили, земля и бизнес. В будущем перечень доступных данных будет расширяться. Об этом в Фейсбуке сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читай также: Кабмин приравнял электронный паспорт к обычному

“Ранее каждое министерство плодило новый реестр как инструмент зарабатывать деньги. И чем больший у них беспорядок, тем дольше и больше можно зарабатывать. Мы работаем над наведением порядка: провели аудит, разработали концепцию единого реестра народонаселения, улучшаем качество данных, осуществили тестовую верификацию данных“, - рассказал он.

По словам Федорова, очень важно, чтобы каждый гражданин знал, какими данными располагает о нем государство, кто из чиновников просматривал личные данные и зачем.

На портале Дія уже запустили кабинет гражданина, где можно посмотреть, какая у тебя недвижимость, электронные документы, авто, земля, бизнес. Список данных будет расширяться. Это начало, - написал министр.

Читай также: Минцифры покажет сериал, как оплачивать коммуналку онлайн

При этом Федоров предупредил, что отсутствие в “Кабинете гражданина“ данных о недвижимости, которой вы владеете, означает, что ее нет в электронном реестре. Т.е. право собственности зафиксировано только в бумажном виде, и соответствующий документ хранится в архиве.

Отсутствие данных в реестре - это риски рейдерства, и вообще потери прав собственности, если что-то произойдет с тем же архивом. Поэтому регистрируйтесь на портале, используя электронную подпись или BankID, и узнавайте качество данных, которыми располагает о вас государство, - подчеркнул он.

Правда министр не уточнил, что же следует делать тем украинцам, чье право собственности на недвижимость хранится только в бумажном виде в архиве и отсутствует в электронном реестре.

Напомним, Президент протестировал новые функции приложения Дия. В приложении для автомобилистов теперь доступны не только права и техспаспорт, но и ID карта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.