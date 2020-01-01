В Днепре от COVID-19 скончался второй человек

COVID-19 вызвал осложнение заболевания - тромбоз нижней конечности.

В Днепре умер 57-летний мужчина, который был инфицирован коронавирусом. COVID-19 вызвал осложнение - тромбоз нижней конечности. Мужчине сделали операцию, но спасти его не получилось. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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“У нас второй случай смерти больного с COVID-19 в Днепре. Это 57-летний мужчина, который лежал с пневмонией в городской больнице №21. Болезнь вызвала осложнения. С тромбозом нижней конечности пациента доставили в 16-ю больницу, где сразу сделали операцию. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас его тело направили на экспертизу“, - говорится в сообщении.

На данный момент в области зафиксировано 310 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. 13 человек выздоровели. Двое - скончались.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Ивано-Франковска просит Кабмин ослабить карантин. Городской голова считает, что нужно позволить бизнесу работать.

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