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В Днепре от COVID-19 скончался второй человек

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COVID-19 вызвал осложнение заболевания - тромбоз нижней конечности.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

В Днепре умер 57-летний мужчина, который был инфицирован коронавирусом. COVID-19 вызвал осложнение - тромбоз нижней конечности. Мужчине сделали операцию, но спасти его не получилось. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА. 

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“У нас второй случай смерти больного с COVID-19 в Днепре. Это 57-летний мужчина, который лежал с пневмонией в городской больнице №21. Болезнь вызвала осложнения. С тромбозом нижней конечности пациента доставили в 16-ю больницу, где сразу сделали операцию. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас его тело направили на экспертизу“, - говорится в сообщении.

На данный момент в области зафиксировано 310 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. 13 человек выздоровели. Двое - скончались.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Ивано-Франковска просит Кабмин ослабить карантин. Городской голова считает, что нужно позволить бизнесу работать. 

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Теги: Днепр, Коронавирус, Эпидемия, Смерть
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