В повестке Рады нет назначения Саакашвили, - Арахамия

Кадрового вопроса нет в повестке внеочередного заседания Рады, но его еще могут внести.

Народные депутаты не будут рассматривать назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра в ходе внеочередного заседания Верховной Рады, которое пройдет 30 апреля. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня. У нас будет повестка, которую инициирует парламент, там нет этого вопроса", - сказал нардеп.



Вто же время Арахамия отметил, что повестка дня все формируется в настоящее время. Нардеп не исключает, что кадровые вопросы могут появиться в повестке, если это инициирует Офис Президента.



Напомним, в "Слуге Народа" рассказали о поддержке Саакашвили внутри фракции.

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