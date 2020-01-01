В "Слуге Народа" рассказали о поддержке Саакашвили внутри фракции

На данный момент у Саакашвили не хватает поддержки среди нардепов "Слуги Народа".

Назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьера на данный момент поддерживает меньше 70% депутатов фракции “Слуги Народа“. Об этом заместитель главы фракции “СН“ Евгения Кравчук рассказала в комментарии изданию Цензор.НЕТ.

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“Мы сразу говорили, что на рассмотрение парламента это решение может выноситься лишь только после того, когда будет понятно, что есть поддержка фракции не менее 70% депутатов. Сейчас такой поддержки нет. Еще не все высказались, у нас продолжается второе сигнальное голосование - уже по результатам встречи на фракции. Пока голоса “за“ и “против“ фактически разделились поровну. Поэтому, вероятно, в результате не будет этих 70%. А если не будет поддержки фракции, то и вопрос не будут выносить. Такова внутренняя позиция фракции“, - рассказала она.

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При этом Кравчук отметила, что Саакашвили “говорил довольно правильные вещи“ во время сегодняшнего заседания фракции “Слуги народа“.



“Поэтому даже если не хватит голосов на назначение его вице-премьером, то я думаю, что было бы полезно, чтобы, возможно, на какой-то другой должности он мог также присоединиться и помогать“, - добавила народный депутат.



Напомним, глава фракции “Слуга Народа“ Давид Арахамия рассказал, почему Саакашвили рассматривают на должность в Кабмине.

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