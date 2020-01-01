"Это же не США. Это Грузия": Арахамия об отзыве посла из-за Саакашвили

В президентской фракции пророчат Грузии серьезные проблемы в случае ухудшения отношений с Украиной.

Угрозы Грузии отозвать посла в случае назначения Саакашвили вице-премьером – это попытка осуществить давление. Но Украина – суверенная страна, поэтому никто не может ей указывать, кого назначать в Кабмин. Такое мнение высказал председатель фракции “Слуга народа“ в Верховной Раде Давид Арахамия при общении с журналистами у стен парламента.

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“Странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом - которая значительно меньше... Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас... Понимаете, это же не США, которое говорит: “У вас будут дипломатические проблемы“. Это Грузия. Надо об этом не забывать“, - заявил Арахамия.

По словам главы пропрезидентской фракции, в Грузии прекрасно осознают ценность отношений с Украиной, которая обеспечивает второй по значимости туристический поток в страну. Поэтому угрозы отзыва посла являются не более чем попыткой надавить.

Я сам грузин. Я прекрасно понимаю, как воспринимается Саакашвили при нынешней власти. Это просто попытка осуществлять давление. Мы суверенное государство и никакая страна в мире не будет нам рассказывать кого можно нам назначать на должность вице-премьера, а кого не нужно, - сказал Арахамия.

Он также отметил, что Украина и Грузия в любом случае сумеют найти общий язык.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может быть назначен на должность вице-премьер-министра Украина по вопросам реформ. Сегодня состоялась его встреча с депутатами парламентской фракции “Слуга народа“, где обсуждался вопрос назначения. После этого в Грузии пригрозили отозвать посла из Украины в случае назначения Саакашвили в Кабмин.

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