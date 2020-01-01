СБУ назвала конечных заказчиков нападения на Гандзюк

СБУ закончила расследование "дела Гандзюк".

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по факту покушения на чиновницу Екатерину Гандзюк. По версии правоохранителей, смертельное нападение организовали глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник депутата Алексей Левин. Об этом сообщил председатель СБУ Иван Баканов.

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"Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко доказать позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получат заслуженное наказание", - отметил Баканов.



Правоохранители подозревают, что Мангер и Левин в сговоре организовали нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, в результате чего она скончалась. Обоим фигурантам выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 УКУ.



После того, как защита подозреваемых ознакомится с материалами дела, они будут направлены в суд.





Напомним, Алексей Левин отказывается сотрудничать с правоохранителями в "деле Гандзюк".

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