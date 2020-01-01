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СБУ назвала конечных заказчиков нападения на Гандзюк

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СБУ закончила расследование "дела Гандзюк".
В СБУ рассказали, кто заказал Катю Гандзюк
В СБУ рассказали, кто заказал Катю Гандзюк
Екатерина Гандзюк/Facebook

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по факту покушения на чиновницу Екатерину Гандзюк. По версии правоохранителей, смертельное нападение организовали глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник депутата Алексей Левин. Об этом сообщил председатель СБУ Иван Баканов.

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"Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко доказать позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получат заслуженное наказание", - отметил Баканов.

Правоохранители подозревают, что Мангер и Левин в сговоре организовали нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, в результате чего она скончалась. Обоим фигурантам выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 УКУ.

После того, как защита подозреваемых ознакомится с материалами дела, они будут направлены в суд.



Напомним, Алексей Левин отказывается сотрудничать с правоохранителями в "деле Гандзюк".

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