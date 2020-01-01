Зеленский пригласил президента Литвы в Киев

Зеленский пригласил Науседу в Киев для участия в заседании совета президентов Украины и Литвы.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседу в телефонном режиме обсудили ситуацию с коронавирусом, и методы борьбы с пандемией. Украинский президент пригласил своего коллегу посетить Киев в конце 2020 года. Об этом информирует Офиса президента.

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Зеленский поблагодарил своего коллегу за нерушимую поддержку Литвой территориальной целостности и суверенитета Украины.



"Жду нашей встречи, и, конечно, хочется больше совместных экономических решений. Надеюсь, в этом направлении мы сможем двигаться, несмотря на карантин. Благодарен за адвокацию Украины в Европе и за дружбу между нашими странами", – отметил президент Украины.



Зеленский и Науседу также обсудили подготовку саммита Украина - ЕС и шестого саммита Восточного партнерства.

Напомним, президент Франции Макрон приедет в Украину.

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