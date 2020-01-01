Зеленский созвонился с Макроном: Президент Франции приедет в Украину

Главы государств обсудили двусторонние отношения, в частности совместную борьбу с коронавирусом.

Макрон и Зеленский поговорили по телефону фотоколлаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента Украины.

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Собеседники обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса. Зеленский выразил солидарность Украины с Францией, которая сейчас находится в эпицентре пандемии COVID-19.

Украина делает свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты “Мрия“ и “Руслан“ привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе во Францию», - отметил Владимир Зеленский.

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Главы государств согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности.

Владимир Зеленский сообщил Эммануэлю Макрону о ходе переговоров с Международным валютным фондом о начале новой программы сотрудничества с Украиной.

Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ, - подчеркнул Президент Украины.

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Глава Украинского государства также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду относительно быстрого принятия на уровне Евросоюза решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи объемом 1,2 млрд евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Отдельное внимание было уделено ситуации на востоке Украины и реализации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандской формате. Президент Франции приветствовал взаимное освобождение удерживаемых лиц 16 апреля этого года, в рамках которого в Украину вернулось 20 человек.

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Стороны также отметили обоюдный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.

Владимир Зеленский напомнил Эммануэлю Макрону о приглашении посетить Украину.

Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и этот визит станет возможным, - сказал Президент Украины.

Эммануэль Макрона подтвердил свое намерение посетить Украину.

Напомним, Трамп и Макрон выступают за реформирование ВОЗ. Лидеры США и Франции обсудили созыв постоянных членов Совбеза ООН и реформу Всемирной организации здравоохранения.

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