После пикета в Черновцах открывают продовольственные рынки

Власти Черновцов снова открывают продовольственные рынки.

Горсовет Черновцов разрешил продовольственным рынкам города снова открыться при условии полного соблюдения всех противоэпидемических мер. О соответствующем решении исполкома сообщает "Укринформ".

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"Торговля продуктами питания должна осуществляться при условии обеспечения персонала и посетителей средствами защиты, в частности респираторами, защитными масками, в том числе, изготовленными самостоятельно. В помещении не должно быть больше одного посетителя на 10 кв.м площади , также должны быть соблюдены другие санитарные и противоэпидемические меры", - цитирует издание мэра Черновцов Алексея Каспрука.



Отмечается, что во время карантина рынки будут закрыты с 20:00 до 4:00.



Напомним, сегодня утром в Черновцах митинговали предприниматели. Они требовали снова открыть продовольственные рынки города.

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