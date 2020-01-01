Ночью на Закарпатье зафиксировали землетрясение

Источник землетрясение находился в районе Ужгорода.

В ночь на 28 апреля в Закарпатской области произошло землетрясение. Подземный толчок магнитудой 2,7 зафиксирован в 01:07. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины.

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Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в районе Ужгорода на глубине трех километров под землей.

Толчки магнитудой 2,7 не считаются масштабным землетрясением, однако из могут ощущать жители многоэтажных домов.

Напомним, жители Одесской области ощутили землетрясение в Румынии.

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