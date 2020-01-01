Военные медики рассказали о ситуации с Covid-19 в армии

С начала эпидемии от коронавируса скончались двое военнослужащих.

В армии уже более полусотни заболевших Командование Медицинских сил ВСУ

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки Covid-19 заболели еще 9 человек, общая численность зараженных коронавирусом в армии сейчас составляет 53 человека. Об этом сообщает в Facebook командование Медицинских сил ВСУ.

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Согласно сообщению, 6 случаев COVID-19 обнаружили в Харьковской области 27 апреля, утром болезнь выявили еще у 3-х человек (Львовская область - 1 человек, Тернопольская - 2 человека). Трое последних находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы. Симптомы заболевания отсутствуют.

За период пандемии в ВСУ выздоровели 18 человек и было 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляции) - 367 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 149 человек.

Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе, - отмечают военные медики.

Напомним, по данным ЦОЗ, 28 апреля в Украине подтверждены 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

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