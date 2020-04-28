Вятрович пришел на допрос в ГБР из-за форума памяти жертв Голодомора

Поддержать Вятровича пришли коллеги по "Европейской Солидарности".

Бывший руководитель Украинского института национальной памяти, нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович прибыл 28 апреля на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает Укринформ.

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Вятровича вызвали на допрос за организацию международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. Народный депутат Максим Бужанский (фракция "Слуга Народа") написал заявление в ГБР о хищении бюджетных средств на этом мероприятии.



"Я сегодня здесь, вызван на допрос по еще одному делу, которое, очевидно, очень понравится Российской Федерации - делу организации Международного форума памяти жертв Голодомора в 2018 году. Я здесь для того, чтобы услышать, в чем злоупотребления власти в попытках рассказать Украине и миру правду о Голодоморе. Я здесь для того, чтобы понять, на что тратятся наши деньги в этой структуре, которая гордо называется Государственное бюро расследований", - цитирует издание Вятровича перед допросом.

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По словам нардепа, настоящей причиной его вызова на допрос могло быть написанное им заявление о государственной измене главы ОП Андрея Ермака и экс-президента Леонида Кучмы, совершенной во время Минских переговоров.



"ГБР не хотело замечать государственной измены в действиях господина Ермака и Кучмы, подписавших соответствующие документы в Минске, по сути легализируя террористические организации, так называемые "ЛНР" и "ДНР", по сути, выводя Россию из состояния участника войны против Украины в международного наблюдателя", - подчеркнул бывший глава УИНП.



Вятрович уточнил, что намерен сотрудничать со следствием, "чтобы показать, что осуществлялось для того, чтобы отстоять право украинцев рассказывать и себе, и миру о Голодоморе".





Напомним, появилось видео банкета, который Вятрович организовал на 85-летие Голодомора.

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