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"Шашлыкам отбой": Чем будут заниматься украинцы в майские праздники

Комментариев: 1
"Три четверти опрошенных планируют быть дома на майские выходные" - свидетельствуют данные опроса.
"Шашлыкам отбой": Чем будут заниматься украинцы в майские праздники
"Шашлыкам отбой": Чем будут заниматься украинцы в майские праздники
depositphotos.com

Украинцы рассказали о планах на майские праздники. Около 17% из них хотят заняться домашним хозяйством, 8% посетят родных и близких, 5% - проведут время с друзьями. Только 1% опрошенных планирует отправиться в путешествие по стране.

Об этом говорится в опросе социологической группы Рейтинг

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Домашним хозяйством предпочитают заниматься жители Запада и Центра, селяне. Навестить родных и близких больше желает молодежь и обеспеченные граждане.

Опрос был проведен 24-25 апреля среди 1200 респондентов. Метод опроса - CATI (телефонные интервью).

Опрос: Как вы планируете провести майские выходные?
Опрос: Как вы планируете провести майские выходные?
Скрин

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Ранее сообщалось о том, как украинцы оценили борьбу властей с COVID-19. Оказалось, что 61% оценивают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, как оптимальные.

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Теги: майские, выходные, Украина, карантин, опрос
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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    28.04.2020, 13:36
Оценка:  0
БРОКЕР_666
опрос проводили среди пенсов?
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