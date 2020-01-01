Весенний призыв в армию могут снова отложить

При этом в ВСУ уверяют, что в любом случае он состоится в этом году.

В ВСУ допускают повторный перенос весеннего призыва из-за коронавирусной эпидемии. Об этом заявил главный эпидемиолог Вооруженных сил Николай Олым в комментарии РБК-Украина.

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По словам военного медика, в том случае, если новый перенос состоится, он будет на короткий срок. Откладывать очередной призыв на 2021 год не будут.

Я думаю, что эта идея имеет смысл. Но переносить призыв полностью на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, потому за этот срок все так или иначе переконтактируют с этой инфекцией, - заявил он.

Напомним, две недели назад Кабмин постановил отложить на месяц старт весенней призывной кампании 2020 года. Все обычные сроки проводимых мероприятий сдвинуты на месяц, но плановые показатели оставлены без изменений.

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