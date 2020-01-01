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Почти на 100 млн: На Днепропетровщине СБУ изъяла поддельные сигареты

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Правоохранители ликвидировали деятельность подпольного цеха по производству сигарет.
СБУ "накрыла" подпольный цех
СБУ "накрыла" подпольный цех
СБУ

Служба безопасности Украины выявила в Днепропетровской области подпольный цех по производству контрафактных сигарет. Правоохранители изъяли незаконную продукцию стоимостью в 97 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Сотрудники СБУ установили, что злоумышленники продавали поддельные сигареты по всей территории Украины, а также организовали контрабандный поток в страны Евросоюза. В ходе обысков оперативники изъяли более 12 000 коробок, в которых находилось почти 6 миллионов пачек контрафактных сигарет под видом известных брендов.

Эксперты оценили стоимость изъятой продукции 97,2 миллиона гривен.

Напомним, СБУ задержала двух террористов "ЛНР", подорвавших 6 мостов на Донбассе.

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