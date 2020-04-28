Новые правила денежных переводов: что поменялось с 28 апреля

Сегодня вступили в силу новые правила осуществления денежных переводов, требующие идентификации плательщиков и получателей.

С 28 апреля 2020 вступили в силу новые правила осуществления банковских платежей, предусмотренные Законом Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения“. В Национальном банке Украины разъяснили, что изменилось и как это отразиться на простых украинцах.

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Поскольку внедряемые новации направлены на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, суть изменений касается изменений в системе идентификации клиентов банков и небанковских финансовых учреждений. Но, как уверяют в НБУ, перемены не затронут большинство платежей, осуществляемых рядовыми гражданами.

Причем вступивший в силу закон дополнительно увеличил предельный порог операций обязательного финмониторинга. Раньше банки в обязательном порядке сообщали в Госфинмониторинг обо всех операциях на сумму свыше 150 тыс. грн. Теперь закон увеличивает предельный порог суммы до 400 тыс. грн.

Перевод с карты на карту

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Денежные переводы между гражданами с использованием банковских карт будут проходить в обычном режиме. Все клиенты банков уже были в отделении банка, заполняли анкету и предоставляли ксерокопии своих документов, поэтому их идентификация проведена и для каждого отдельного платежа не требуется.

Безналичные платежи не будут иметь ограничений, и дробить их на 5 тысяч гривен не нужно.

Перевод наличных на карту

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Перевод наличных на другую карту на сумму более 5 тыс. гривен можно сделать в кассе банка и предоставить паспорт. Это можно сделать и в терминале самообслуживания, если такой терминал имеет возможности для идентификации клиента. До конца года платежные терминалы будут оборудованы специальными считывателями карт.

Но эти правила не касаются: оплаты коммунальных услуг, уплаты налогов и других обязательных государственных платежей, оплаты товаров или услуг, пополнения кредитных карт до 30 тыс. грн. В этом случае идентификация не будет нужна.

Подтверждение происхождения средств

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При идентификации клиента, осуществляющего платежи на небольшую сумму, банки не будут требовать объяснить происхождение денег. Такое подтверждение источника средств требуется для операций с суммами более 400 тысяч гривен.

Коммунальные и другие платежи

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Оплата коммуналки, оплата налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы) относится к низкорисковым операциям и никаких дополнительных проверок не требует. Эти платежи будут проходить в обычном режиме.

Оплата товаров и услуг также будет проходить в обычном режиме, и дополнительная идентификация не требуется.

Мобильная связь

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Закон не регулирует телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами. Операторы мобильной связи смогут, как и раньше, предоставлять услуги мобильной связи своим пользователям, в том числе идентифицированным абонентам.

Переводы в валюте из-за рубежа

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Поскольку речь идет о валютном счете имеющегося и уже идентифицированного клиента банка, никаких лимитов на зачисление средств на счет законодательством не установлено.

Дорогие покупки в интернете

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Если оплата картой осуществляется в интернет-магазине за товар или услугу, то такой перевод средств необходимо лишь сопровождать номером карточки плательщика. Это одно из исключений по идентификации, предусмотрено в законе.

Отправка наличных через международную систему переводов

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При переводе наличными 10 000 гривен и более через международную систему перевода средств необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика. То есть клиенту нужно иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж, например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам.

Напомним, президент Зеленский анонсировал две важные программы кредитования, которые запустят НБУ и Кабмин: ипотеку для населения со ставкой около 10% и кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам.

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