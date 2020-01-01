Зеленский анонсировал ипотеку под 10%

Президент обратился к украинцам и рассказал о санитарно-медицинских и экономических планах борьбы с эпидемией и ее последствиями.

На этой неделе правительство планирует принять несколько важных программ и решений в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Читай также: Зеленский созвонился с Макроном: Президент Франции приедет в Украину

“Мы начинаем новую неделю борьбы с коронавирусом. Минздрав уже получил около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства, сегодня будет отгружено еще почти 200 тысяч. По качеству и точности они соответствуют мировым стандартам“, - сообщил он.

Зеленский также рассказал о запланированных экономических шагах. В частности на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы: ипотеку для населения со ставкой около 10% и кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам.

Также президент пообещал скорую отмену запрета на работу продовольственных рынков.

На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу. Но хочу подчеркнуть - только при условии соблюдения всех правил безопасности, - отметил президент.

Читай также: Зеленский пригласил президента Литвы в Киев

Кроме того, Зеленский рассказал о ситуации с пожарами в Украине. По его словам, ситуация в Житомирской области и в Зоне отчуждения является контролируемой.

Радиационный фон в столице, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах нормы. Я благодарю всех наших пожарных и спасателей за работу, - сказал президент.

Напомним, ранее сегодня на совещании у Зеленского обсудили планы открытия продуктовых рынков уже на этой неделе. В среду Кабмин должен принять решение о снятии запрета на работу продуктовых базаров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.