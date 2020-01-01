После строгого карантина село на Сумщине победило коронавирус

В селе Казацком было подтверждено наибольшее количество инфицированных коронавирусом в Сумской области.

В селе Казацком Конотопского района Сумской области все пациенты выздоровели от COVID-19. Ранее этот населенный пункт был признан очагом распространения коронавируса в области: 19 местных жителей заболели, двое умерли. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюка.

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Из-за вспышки коронавирусной болезни, с 7 апреля в Казацком был ограничен въезд и выезд, и введен жесткий карантин. На данный момент в селе не зафиксировано ни одного больного коронавирусом, все инфицированные выздоровели.



"На сегодня мы можем говорить о том, что в Казацком у нас нет людей, у которых было бы подтверждено заболевание COVID-19. Но это не означает, что там не надо проводить определенные ограничительные меры. И это не говорит о том, что не будет повторного заражения - мы не можем этого гарантировать", - заявил Мацюк в ходе брифинга 28 апреля.

Напомним,в Закарпатской ОГА 7 сотрудников заболели COVID-19.

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