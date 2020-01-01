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В Кабмине заявляют, что не принимали никаких решений по Саакашвили

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В Раде нет представления от премьер-министра относительно кандидатуры Саакашвили.
Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили
Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили
EPA/UPG

Кабинет Министров не принимал никаких решений относительно назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Об этом в комментарии телеканалу "Наш" сообщил представитель правительства в Раде Василий Мокан.

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"Для того, чтоб Верховная Рада рассматривала ту или иную кандидатуру на должность, нужно представление премьер-министра Украины. На сегодня, никаких представлений от премьер-министра относительно кандидатуры Саакашвили не было зарегистрировано в Верховной Раде. Соответственно, нельзя отозвать то, что не было зарегистрировано. Кабмин не отозвал Саакашвили на эту должность, никаких других решений по Саакашвили на уровне Кабмина не было", - рассказал он.

По данным Мокана, нардепы не будут рассматривать назначение Саакашвили в ходе внеочередного заседании Верховной Рады в четверг.



Напомним, в "Слуге Народа" рассказали, что консультации по назначению Саакашвили в Кабмин продолжаются.

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