Суд отправил экс-заммэра Киева Слончака под ночной домашний арест

Скандальный чиновник избил копа.

Сегодня, 28 апреля, Соломенский районный суд столицы избрал меру пресечения для экс-заместителя мэра Киева Владимира Слончака, который избил полицейского. Его отправили под ночной домашний арест.

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Трансляция судебного заседания ведется в YouTube.

Судья Максим Вишняк частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила о круглосуточном домашнем аресте. Согласно решению суда, Слончак должен находиться дома с 23.00 до 6 часов утра. Срок меры пресечения - до 27 июня.

К слову, для протокола подсудимого попросили назвать свои анкетные данные. Слончак заявил, что находится на должности заместителя председателя КГГА Виталия Кличко, поскольку "распоряжение об увольнении не получил".

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Сторона обвинения в ходе заседания отметила, что у пострадавшего копа диагностированы ушибы лица, сотрясение мозга. При этом прокурор заявил, что Слончак может уклоняться от следствия и влиять на свидетелей, которые видели, как мужчина ударил правоохранителя.

Между тем, адвокат назвал подозрения и риска необоснованными, а также отметил, что ни одна камера не зафиксировала, чтобы Слончак ударил полицейского рукой и головой (как считает следствие). Представитель Слончака в суде отмечал, что круглосуточный арест - слишком суровая мера, и личного обязательства достаточно. Свою позицию аргументировал тем, что подозреваемый должен заботиться о двух детях, которые на время карантина проживают за городом и "имеет определенный социальный статус".

Более того, адвокат Слончака заявил, что во время инцидента с копами именно его подзащитный получил сотрясение мозга и ушиб челюсти, в результате чего попал в больницу скорой помощи.

На судебном заседании выступил и сам Слончак. Он заявил, что полицейские безосновательно на протяжении 6 часов держали его в наручниках. Свое агрессивное поведение с правоохранителем чиновник снова назвал лишними эмоциями.

Напомним, уже бывший заместитель мэра Киева Владимир Слончак впервые прокомментировал вчерашний скандал, связанный с его нападение на сотрудника Нацполиции.

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