Украина эвакуировала из Ливана почти сотню человек

С Ближнего Востока в Киев прилетели украинцы и граждане Беларуси.

Специальный рейс “Киев-Эр-Рияд-Бейрут“ вернул из Ливана 85 украинцев и девятерых граждан Беларуси. Об этом пишет “Интерфакс-Украина“ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

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“Вчера очередной специальный рейс по маршруту Киев - Эр-Рияд - Бейрут - Киев вернул домой 85 украинцев. А также... 9 граждан Беларуси“, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с отсутствием белорусского посольства в Ливане, белорусские дипломаты в Сирии, где находится ближайшее дипведомство, обратились к украинским коллегам за помощью по эвакуации граждан Беларуси.

После многих часов переговоров с ответственными органами различных государств, авиакомпанией, получения ряда специальных разрешений вчера вечером самолет приземлился в Киеве. Украинцы вернулись, - отметили в дипведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что в пятницу стало известно о возвращении белорусских граждан транзитом в Беларусь.

Напомним, главный санитарный врач заявил, что Украине удалось избежать “итальянского сценария“ COVID-19. Без жесткого карантина, медикам пришлось бы выбирать - ехать к 40-летнему или 70-летнему больному с коронавирусом, считает Ляшко.

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