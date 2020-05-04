600 тысяч кур задохнулись на птицефабрике в Кременчуге

Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

2 мая, на предприятии "Кременчугская птицефабрика" в Полтавской области, из-за технических неисправностей погибли 600 тысяч кур. По предварительной информации, причиной ЧП стала остановка вентиляционной системы из-за обесточивания. Об этом сообщили в Полтавской ОГА.

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"2 мая 2020 года в 6:00 в селе Потоки Кременчугского района предварительно в результате неисправности трансформаторной подстанции (расположена на территории предприятия), произошло прекращение поставок электроэнергии в обществе с дополнительной ответственностью "Кременчугская птицефабрика". Из-за остановки работы вентиляционной системы погибло 600 тысяч кур", - сообщили в ОГА.



Отмечается, что пробы погибших птиц отобраны для установления причин происшествия. Механизм утилизации птиц определит противоэпизоотическая комиссия Кременчугской РГА.

Напомним, в Киевской области произошел крупный пожар на птицефабрике.

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