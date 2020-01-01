РФ держит политзаключенных в нечеловеческих условиях – омбудсмен

На украинских граждан оказывают психологическое давление, не предоставляют медицинскую помощь, держат в антисанитарных условиях.

Россия нарушает Конвенцию о правах человека и свои же законы Людмила Денисова/Фейсбук

Фигурант симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир“ Эмиль Джемаденов, который отбывает наказание в российской колонии Башкортостана, находится в штрафном изоляторе уже более 70 дней. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Фейсбук.

Читай также: Денисова: Россия скрывает число зараженных COVID-19 в Крыму

“Получаю многочисленные сообщения от крымских татар, которые содержатся на территории России и во временно оккупированном Крыму, о помещении их без каких-либо объяснений в штрафные изоляторы исправительных колоний и о ненадлежащих условиях их содержания“, – написала Денисова.

Отмечается, что не только Эмиль Джемаденов, но и другие пленники Кремля держатся в нечеловеческих условиях. В частности, площадь помещения на одного заключенного не соответствует установленным нормам, отсутствует горячая вода, природная и искусственная вентиляция, в камерах есть тараканы, крысы и мыши, а руководство пенитенциарных учреждений постоянно осуществляет психологическое давление.

Ухудшилось состояние здоровья Умера Шабанова, у которого проблемы с сердцем и кишечником. Рустам Сейтхалилов жалуется на постоянные сильные головные боли и проблемы с мочеполовой системой. Билял Адилов жалуется на отек ног и постоянный кашель, который не проходит более двух недель. Сильный удушающий кашель также беспокоит Рустема Шейхалиева и Энвера Аметова, у последнего было подозрение на туберкулез легких. У Джемиля Гафарова обострились хронические болезни, Алима Каримова беспокоят сильные желудочные боли, - сообщила омбудсмен.

Читай также: Украина вошла в десятку стран по количеству заключенных

Денисова отмечает, что Россия нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод ООН, а также статьи собственного Уголовно-исполнительного кодекса.

В связи с этим Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и к международному сообществу с требованием оказать помощь украинским заключенным.

Напомним, Украина требует защитить от коронавируса политзаключенных в РФ. Украинский омбудсмен обратилась к российской коллеге и к международному сообществу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.