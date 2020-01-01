В полиции отменили допрос мэра Черкасс Бондаренко

Вместо допроса под зданием полиции прошел импровизированный митинг.

4 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко прибыл в полицию на допрос в деле о смягчении карантинных ограничений в городе, однако никаких следственных действий с ним не проводили. Об этом сообщает Укринформ.

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"Мне прислали сообщение об отмене допроса. Но я пришел как законопослушный гражданин, чтобы потом не сказали, что это сообщение вам прислали пранкеры и вы не явились на допрос", - рассказал Бондаренко у здания полиции.



Городской голова Черкасс назвал решение исполкома об ослаблении карантина в городе "восстановлением социальной справедливости".



"Эпидемиологическая ситуация в Черкассах под контролем. Количество выписанных превышает количество заболевших. Когда мы сделали анализ, ни один работник супермаркета не заболел ни один работник "Эпицентра" не заболел, где тысячи людей были вместе, то решили, что можем ослабить карантин до известной степени, но исключительно с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм", - добавил он.

Напомним, ранее мэр Черкасс рассказал о конфликте с центральной властью.

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