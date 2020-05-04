"Не хотим, чтобы нами правили дилетанты", - мэр Черкасс Бондаренко

Мэр Черкасс рассказал о конфликте с центральной властью.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко раскритиковал действие центральных властей в условиях карантина, и обвинил их в "двойных стандартах". Об этом он рассказал в интервью радио "Новое Время".

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По словам Бондаренко, эпидемиологическая ситуация в городе "под контролем", в местной инфекционной больнице находятся всего 14 пациентов коронавирусом.



"Кто вам сказал, что Черкассы занимают одну из первых ступенек (относительно заболеваемости COVID-19?). Это Черкасская область, это не статистика (по городу). Сейчас 14 больных в Черкасской городской инфекционной больнице. Так что, я думаю, нет никаких проблем, все под контролем и все работает", - сказал он.



Бондаренко также предположил, что его конфликт с официальным Киевом произошел на фоне того, что он "посмел перечить центру и сказал то, что думает вся страна". По мнению мэра Черкасс, ситуация с карантином показала "двойные стандарты" центральной власти.

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"Отдельные рестораны и отдельные крупные бизнесы работают, а малые предприниматели, граждане Украины должны в этот период оставаться дома, не должны выйти в парк, сходить в ломбард, какой-то небольшой магазинчик, зато должны в тысячных очередях стоять в Эпицентр", - отметил он.



По словам Бондаренко, в Черкассах карантин не снимают, а ослабляют некоторые ограничения, чтобы "разгрузить Эпицентры, дать возможность выживать малым предпринимателям и была нормальной санитарно-эпидемиологическая ситуация".



Бондаренко также отметил, что конфликт между Киевом и регионами может привести к "хаосу в стране".



"Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты, которые есть на сегодняшний день. Одно правительство поменялось, другое - мы не видим нормального диалога между органами государственной власти и органами местного самоуправления... Насколько мне известно (мне докладывают), уже и темники приготовили в Слуге народа: как дискредитировать мэра, как сделать из него коррупционера, наркомана и тому подобное. К сожалению, власть новая, а методы старые", - резюмировал он.

Напомним, Черкасская ОГА подготовила иск против мэрии.

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