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"Не хотим, чтобы нами правили дилетанты", - мэр Черкасс Бондаренко

Комментариев: 11
Мэр Черкасс рассказал о конфликте с центральной властью.
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко
ГСЧС в Черкасской области

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко раскритиковал действие центральных властей в условиях карантина, и обвинил их в "двойных стандартах". Об этом он рассказал в интервью радио "Новое Время".

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По словам Бондаренко, эпидемиологическая ситуация в городе "под контролем", в местной инфекционной больнице находятся всего 14 пациентов коронавирусом. 

"Кто вам сказал, что Черкассы занимают одну из первых ступенек (относительно заболеваемости COVID-19?). Это Черкасская область, это не статистика (по городу). Сейчас 14 больных в Черкасской городской инфекционной больнице. Так что, я думаю, нет никаких проблем, все под контролем и все работает", - сказал он.

Бондаренко также предположил, что его конфликт с официальным Киевом произошел на фоне того, что он "посмел перечить центру и сказал то, что думает вся страна". По мнению мэра Черкасс, ситуация с карантином показала "двойные стандарты" центральной власти.

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"Отдельные рестораны и отдельные крупные бизнесы работают, а малые предприниматели, граждане Украины должны в этот период оставаться дома, не должны выйти в парк, сходить в ломбард, какой-то небольшой магазинчик, зато должны в тысячных очередях стоять в Эпицентр", - отметил он.

По словам Бондаренко, в Черкассах карантин не снимают, а ослабляют некоторые ограничения, чтобы "разгрузить Эпицентры, дать возможность выживать малым предпринимателям и была нормальной санитарно-эпидемиологическая ситуация".

Бондаренко также отметил, что конфликт между Киевом и регионами может привести к "хаосу в стране".

"Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты, которые есть на сегодняшний день. Одно правительство поменялось, другое - мы не видим нормального диалога между органами государственной власти и органами местного самоуправления... Насколько мне известно (мне докладывают), уже и темники приготовили в Слуге народа: как дискредитировать мэра, как сделать из него коррупционера, наркомана и тому подобное. К сожалению, власть новая, а методы старые", - резюмировал он.

Напомним, Черкасская ОГА подготовила иск против мэрии.

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Комментариев (11)
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navigator2    04.05.2020, 13:45
Оценка:  +2
navigator2
чесно обидно за 73% співвідчизників
Ivanez    04.05.2020, 13:36
Оценка:  -1
Ivanez
Проснулось. А зачем вы же этих дилетантов выбирали? Этот мер Черкас такой же популист-колхозник. Который за свою каденцию дорог нормальных построить не способен
Колишній-східняк    04.05.2020, 13:23
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Не прошло и года с начала "перезагрузки", номногие уже поняли, с кем приходится иметь дело и кого выбрали эти злосчастные 73 %...
Me@    04.05.2020, 12:44
Оценка:  -2
Me@
Хотите - не хотите, но Зе-клоуны за год правленя уже так направили, что страна ниже уровня канализации. Единственный положительный момент, что ситуация с карантином долбанёт по ним так, что вынесет на мусорку истории вместе с креслами. Боксёр тоже пусть готовится.
ОлегП    04.05.2020, 12:33
Оценка:  -2
ОлегП
Эпидемия короновируса, в этом плане, напоминает эпидемию холеры. Там то же количество обоср@вшихся значительно превышало количество заболевших, ага.
Me@    04.05.2020, 12:38
Оценка:  0
Me@
Холера относится к особо опасным кишечным инфекциям, а корона - к простудным и неособо опасным. Но вы абсолютно правы, что ситуация с короной раздута до глобальных размеров.
za4arovanaj    04.05.2020, 13:09
Оценка:  -2
za4arovanaj
А как же смертность Италии, Испании, США и других стран...
Наверное все надумано и не реально... Не несите бред!
Me@    04.05.2020, 13:19
Оценка:  -6
Me@
О, к обеду боты проснулись - здрасьте вам!
На самом деле, самая высокая смертность от короны не в Италии-Испании-США, а в Бельгии, но об этом почему-то молчат, - не знаете, почему? От туберкулёза смертность в 100 раз больше, чем от короны, и об этом тоже молчат - почему? Так где реальность?
Ivanez    04.05.2020, 13:38
Оценка:  -1
Ivanez
Весь свой петуШарский бред вы пересказываете от других блохеров, а не ваше личное расследование.
za4arovanaj    04.05.2020, 13:45
Оценка:  -2
za4arovanaj
А где Ваша статистика???
Офиц.даные пожалуйста...
srh_fever    04.05.2020, 13:55
Оценка:  -22
srh_fever
Не знаю какая там смертность может быть от туберкулеза если все страны Варшавского договора и все республики СССР , а многие и сейчас делают прививку БЦЖ от тубика , возможно Украина перестала делать эту прививку ?
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