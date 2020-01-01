Стало известно, сколько сотрудников МВД больны COVID-19

В МВД рассказали о заболевании коронавирусом среди своих сотрудников.

В Украине коронавирусная болезнь лабораторно подтверждена у 241 сотрудника Министерства внутренних дел. 142 случая COVID-19 зафиксировали среди сотрудников Национальной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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В Госпогранслужбе - 17 случаев инфицирования, в Нацгвардии - 19, в ГСЧС - 3, в Государственной миграционной службе - 1. Коронавирус также выявлен у 59 сотрудников МВД.



В ведомстве отметили, что система МВД оснащена полуторамесячными запасами ресурсов, необходимыми для борьбы с эпидемией.



"Для защиты 350-тысячного коллектива МВД в КНР оперативно было закуплено в марте-апреле 1,5 млн респираторов, более 260 тыс. костюмов биологической защиты, 100 тыс. 650 экспресс-тестов, 1 тыс. термометров, более 200 тыс. пар одноразовых перчаток. Часть этого груза - 80 тыс. респираторов и 8 тыс. костюмов - передана Минздраву для обеспечения первоочередных нужд учреждений здравоохранения по всей Украине", - сообщили в МВД.

Напомним.из-за карантина украинцы стали меньше убивать и грабить.

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