Итоги 4 мая: Продление карантина и новый посланник США

Карантин продлили до 22 мая, но с послаблениями; в Украину едет новый американский посол: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине число зараженных COVID-19 превысило 12 тысяч

По состоянию на утро 4 мая в Украине выявили 12 331 случаев заражения коронавирусом, из них 303 закончились смертью и 1619 – выздоровлением.

Лидерами по заражению являются Черновицкая (1887 случаев) и Ивано-Франковская (984) области, а также город Киев (1535).

Карантин в Украине продлили до 22 мая, но смягчили ограничения

Кабмин на внеочередном заседании в понедельник принял решение продлить карантин до 22 мая. При этом ряд ограничительных мер смягчат с 11 мая.

Так, откроют парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях. Также разрешат работу общепитов “на вынос“ и будут работать летние площадки кафе и ресторанов.

При этом для областей для регионов с высокими показателями заболеваемости COVID-19 Минздрав разработает критерии адаптивного карантина.

Новый посол США в Украине

Президент США Дональд Трамп номинировал на должность посла в Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона.

Киевский суд заочно арестовал Януковича

Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-президента Виктора Януковичу на два месяца по делу об узурпации власти.

Нардепы попросили КСУ отменить закон о рынке земли

В Конституционный суд поступило представление от группы депутатов о конституционности закона об открытии рынка земли, который ранее подписал президент Владимир Зеленский.

В Украине прогнозируют пандемию до конца года

В Мировом центре данных по геоинформатике и устойчивому развитию при КПИ сообщили, что к третьей декаде мая вероятным будет нарастание пандемии с переменным характером.

При этом в течение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов не исключено появление второй волны коронавируса.

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