Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье националисты поставили на колени 13-летнюю девочку: Видео

Комментариев: 12
Подростка также заставили облить себя зеленкой.
Радикалы заставили девочку встать на колени и облить себя зеленкой
Радикалы заставили девочку встать на колени и облить себя зеленкой
Скриншот

В начале мая в соцсетях появилось видео о том, как в Запорожье подростки срывают государственный флаг Украины. 13-летнюю девочку, которая снимала происходящее на видео, нашли запорожские националисты и устроили над ней самосуд. Видео появилось в соцсетях. 

Читай также: Дети-вандалы в Днепре устроили погром в музее АТО

Националисты подвергли девочку унижениям. Заставили ее вылить на себя зелёнку и встать на колени.  Полиция уже открыла уголовное производство по факту срыва флага Украины.

Парней, которые срывали флаг, доставили в отделение полиции, а девочку пригласили туда с мамой. В то же время полиция не предприняла никаких действий в отношении радикалов, которые издевались над 13-летним ребенком.

Напомним, ранее в Запорожье двое юношей сорвали флаг Украины. Два парня сорвали государственный флаг с флагштока, а девушка снимала это правонарушение на мобильный телефон. 

Читай также: В Ровно памятник танкистам разрисовали надписями “Слава ДНР“

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Националисты, Радикалы, Флаг, Девочка, Самосуд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
s1712m    05.05.2020, 11:31
Оценка:  0
s1712m
срочно наградить!!!и премию выдать
LeonMaster    05.05.2020, 11:29
Оценка:  -1
LeonMaster
Открывая новость подумал "они же дети, че прикопались к беззащитному ребенку", а тут на фото кабанчик в абибасе, которая с факами и демонстрацией голой задницы мировому капитализму с другими гопарями снимала селфи под ржач.

Тут все по делу. Она плюнула в общество.
Общество плюнуло в нее.
Все честно
Херсонець    05.05.2020, 11:28
Оценка:  +2
Херсонець
Підлітки не знають,що роблять злочин і на це є поліція,а слабо наприклад таке зробити з повнолітнім свінарчуком із "Свиноборонпрома",той знав,що робить злочин.
myerdfew    05.05.2020, 11:25
Оценка:  0
myerdfew
И эти псевдопатриотичные пещерные выблядки-вырожденцы ассоциируют себя с ЕС?Им до ЕС так же"близко"как и до Луны на"кукурузнике"!)))))
Ivanez    05.05.2020, 11:22
Оценка:  -1
Ivanez
И правильно сделали. В сегодняшних реалиях вообще какое либо воспитание отстутствует, тем более у баб, котрым всё можно от рождения. В следующий раз вспомнит, задумаеться
SergioS    05.05.2020, 11:18
Оценка:  0
SergioS
Не смертельно и доходчиво. Может мозги включит, если есть.
fulminate    05.05.2020, 11:17
Оценка:  +3
fulminate
Почему радикалы? А если завтра она на крыльце школы нас.рет и ей сторож за это по шее даст и го-вно заставит убирать, он тоже радикалом будет?
ВосставшийИзБана    05.05.2020, 11:17
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
13 лет - это наверно среднее арифметическое потому что туша на 20 лет, а мозгов и на 6 не наберется.
Жеральд    05.05.2020, 11:10
Оценка:  +2
Жеральд
Зри в корень
Жеральд    05.05.2020, 11:09
Оценка:  +3
Жеральд
за 25 лет независимости не было подобного в Украине.С приходом лаптеногих все началось и продолжается - война,смерти,горе,слезы,минирован ия,пожары вокруг Киева,националисты,радикалы,терра кты....
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь