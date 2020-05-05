В Запорожье националисты поставили на колени 13-летнюю девочку: Видео
В начале мая в соцсетях появилось видео о том, как в Запорожье подростки срывают государственный флаг Украины. 13-летнюю девочку, которая снимала происходящее на видео, нашли запорожские националисты и устроили над ней самосуд. Видео появилось в соцсетях.
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Националисты подвергли девочку унижениям. Заставили ее вылить на себя зелёнку и встать на колени. Полиция уже открыла уголовное производство по факту срыва флага Украины.
Парней, которые срывали флаг, доставили в отделение полиции, а девочку пригласили туда с мамой. В то же время полиция не предприняла никаких действий в отношении радикалов, которые издевались над 13-летним ребенком.
Напомним, ранее в Запорожье двое юношей сорвали флаг Украины. Два парня сорвали государственный флаг с флагштока, а девушка снимала это правонарушение на мобильный телефон.
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