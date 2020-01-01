В столице обокрали сотрудника Офиса генпрокурора

Имени пострадавшего пока не называют.

Между 1 и 3 мая в Киеве неизвестные обокрали жилище сотрудника Офиса генерального прокурора.

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Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, неустановленное лицо через балкон проникло в квартиру сотрудника Офиса Генпрокурора. Из жилища были похищены деньги и ценности, а также пистолет Форт с патронами к нему.

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Сумму убытка подсчитывают. Имени потерпевшего не называют.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).

Напомним, во время карантина в Украине резко уменьшилось количество тяжких преступлений и преступлений средней тяжести. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время внеочередного заседания правительства, которое состоялось в понедельник, 4 мая.

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