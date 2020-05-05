Террористы выпустили неуправляемую ракету С-8 по окрестностям Павлополя

Ракета упала недалеко от жилых домов.

Вчера, в окрестностях Павлополя, в нескольких десятках метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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По предварительной информации ракета была выпущена накануне боевиками по направлению населенного пункта Верхнешироковское. К счастью, ракета не разорвалась. Никто из местных жителей не пострадал. Данный случай был задокументирован соответствующими следственными органами, после чего инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили ракету на месте путем подрыва, - говорится в сообщении.

Как сообщается, вероятно, запуск ракеты был осуществлен из самодельной наземной пусковой установки. Поскольку ракета была неуправляемой, то, скорее всего, оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта.

Такими действиями захватчики еще раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности, - отметили в штабе.

Напомним, ранее сепаратисты применили дрон против ВСУ, ранен боец. Вблизи села Гнутово противник с беспилотника сбросил на позиции сил ООС выстрел к гранатомету ВОГ-17.

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