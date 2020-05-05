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Террористы выпустили неуправляемую ракету С-8 по окрестностям Павлополя

Комментариев: 6
Ракета упала недалеко от жилых домов.
Неуправляемая ракета С-8
Неуправляемая ракета С-8
facebook.com/pressjfo.news

Вчера, в окрестностях Павлополя, в нескольких десятках метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ООС. 

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По предварительной информации ракета была выпущена накануне боевиками по направлению населенного пункта Верхнешироковское. К счастью, ракета не разорвалась. Никто из местных жителей не пострадал. Данный случай был задокументирован соответствующими следственными органами, после чего инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили ракету на месте путем подрыва, - говорится в сообщении.

Как сообщается, вероятно, запуск ракеты был осуществлен из самодельной наземной пусковой установки. Поскольку ракета была неуправляемой, то, скорее всего, оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта.

Такими действиями захватчики еще раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности, - отметили в штабе. 

Напомним, ранее сепаратисты применили дрон против ВСУ, ранен боец. Вблизи села Гнутово противник с беспилотника сбросил на позиции сил ООС выстрел к гранатомету ВОГ-17. 

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Теги: Донбасс, Ракета, Боевики, Запуск, Мирные жители, Сепаратисты, Террористы
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Комментариев (6)
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dinops    05.05.2020, 12:25
Оценка:  -5
dinops
Это больше похоже на огрызок какой то коммуникации в защитном кожухе, крупновато для С8 , она 80 Ти миллиметровая
ЗаелоПластинку    05.05.2020, 12:52
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Нет с чем сравнивать на первой фотке, вот размер и кажется слишком большим. На второй хорошо можешь сравнить с листиком а4, который по ширине 210 мм, на 80 мм вполне похоже
dinops    05.05.2020, 13:16
Оценка:  -3
dinops
Засохшая земля внутри смущает как то...
МаксимУм    05.05.2020, 13:33
Оценка:  0
МаксимУм
Похоже-не похоже... В Гааге разберутся)))
myerdfew    05.05.2020, 12:12
Оценка:  -22
myerdfew
Уже верим!Как и про российские дроны,уничтожившие воинские скдады!
ЗаелоПластинку    05.05.2020, 12:48
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
После танков из шахт и распятых мальчиков ты, Антибес, поверишь в любой бред ядренопепельных журнашлюх.
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