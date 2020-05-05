В Кременчуге вопреки Кабмину решили запустить общественный транспорт

Городские власти Кременчуга решили значительно опередить правительственный график по снятию карантинных ограничений.

В Кременчуге Полтавской области местные власти решили пойти дальше в ослаблении карантина и с 12 мая запускают городской транспорт. Об этом сегодня на заседании штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации заявил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

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По его словам, с 12 мая на маршруты выходит весь городской транспорт. Люди смогут пользоваться им без специальных пропусков при соблюдении масочного режима, сохраняется ограничение на перевозку по количеству сидячих мест. При этом медиков будут перевозить без очереди и бесплатно, а льготников не будут перевозить до 22 мая.

Люди будут оплачивать проезд самостоятельно. На остановках организуется очередь. Медицинских работников пускаем без очереди и перевозим бесплатно - это наша позиция. С предпринимателями мы будем говорить отдельно на эту тему. Возможно, мы будем им компенсировать перевозки медиков. Льгот не будет. С 12-го числа льготников мы не возим, - рассказал Малецкий.

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Для справки. Во вчерашнем решении Кабинета министров о смягчении карантина с 12 мая запуск общественного транспорта не предусмотрен. Согласно ранее озвученным планам правительства о поэтапном выходе страны из карантина, возобновление работы общественного транспорта возможно лишь на четвертом этапе: когда на протяжении 10 дней в регионе будет регистрироваться не более 5 новых случаев заражения коронавирусом в сутки.

Заседание городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации:

Напомним, вчера Кабинет министров экстренно собрался на внеочередное заседание для ослабления карантинных ограничений. В частности правительство решило с 11 мая разрешить посещение парков и зон отдыха, работу непродовольственных магазинов, летних кафе, предприятий сферы услуг, стоматологов и т.д.

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