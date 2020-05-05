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В Украине фиксируется рост случаев бессимптомного течения коронавируса

Комментариев: 1
В Минздраве заявили, что бессимптомное течение болезни повышает угрозу распространения COVID-19.
В Украине фиксируется рост случаев бессимптомного течения COVID-19
В Украине фиксируется рост случаев бессимптомного течения COVID-19
EPA/UPG

Министерство здравоохранения Украины фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения коронавирусной болезни. В МОЗ отмечают, что такая ситуация способствует распространению COVID-19 на территории Украины. Об это сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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“Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения СOVID-19. А поэтому нужно соблюдать ограничительные меры и в дальнейшем. Вспышка коронавируса зафиксирована и в Одесской области, которая снова находится среди лидеров по количеству новых инфицированных“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Винничине от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей. В Винницкой области наибольшее количество выздоровевших от коронавируса в стране.

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Теги: Коронавирус, Украина, Болезнь, Эпидемия, Симптомы
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Комментариев (1)
tamarakoren    05.05.2020, 15:19
Оценка:  0
tamarakoren
Тестируйте. Всех подряд.Налоги население платит,и на зравоохранение тоже! Чем больше протестируют, тем ниже порог. Самоизоляция не выход,как оказалось.
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