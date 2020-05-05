В Раде отклонили закон о регулярном прохождении нардепами наркотеста

В Комитете Рады также отклонили законопроект о регулярном прохождении нардепами полиграфа и психологического контроля.

Комитет Верховной Рады во вторник, 5 мая, отклонил законопроект о регулярном прохождении народными депутатами полиграфа, психологического и наркотического контроля. Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа“ Александр Качура у себя в Telegram-канале.

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“Комитет сегодня отклонил мой законопроект о регулярном прохождении народными депутатами полиграфа, психологического и наркотического контроля. Договорились внести новый законопроект о психологическом и наркоконтроле в момент выдвижения кандидатов в Избирательный кодекс. Отдельных кандидатов в мэры нужно проверить тщательно“, - пишет нардеп.

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