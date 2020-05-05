Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Раде отклонили закон о регулярном прохождении нардепами наркотеста

Комментариев: 1
В Комитете Рады также отклонили законопроект о регулярном прохождении нардепами полиграфа и психологического контроля.
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
depositphotos.com

Комитет Верховной Рады во вторник, 5 мая, отклонил законопроект о регулярном прохождении народными депутатами полиграфа, психологического и наркотического контроля. Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа“ Александр Качура у себя в Telegram-канале

Читай также: “Это позорно”: Спикер и вице-спикер раскритиковали нардепов без масок

“Комитет сегодня отклонил мой законопроект о регулярном прохождении народными депутатами полиграфа, психологического и наркотического контроля. Договорились внести новый законопроект о психологическом и наркоконтроле в момент выдвижения кандидатов в Избирательный кодекс. Отдельных кандидатов в мэры нужно проверить тщательно“, - пишет нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы не доверяют Кабмину и Раде, но верят президенту. Социологи выяснили уровень доверия граждан к основным государственным институтам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Верховная Рада, Закон, Наркотики, Тесты, Нардепы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
meglj    05.05.2020, 15:38
Оценка:  0
meglj
Какже так ая яййййй
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь