Под Киевом россиянин ограбил нескольких человек и грозился подорвать дом

Полиция сообщила все детали жуткого инцидента.

В Киевской области гражданин Российской Федерации совершил несколько ограблений. После этого он грозился подорвать многоэтажный дом. Преступника задержали, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По предварительной информации, в селе Святопетровское Киевской области грабитель силой отобрал мобильные телефоны у трех местных жителей. Одной из жертв ограбления он угрожал ножом. После совершения грабежей и разбойного нападения, мужчина заперся в собственной квартире и из окна начал сыпать угрозы, что взорвет многоэтажку.

На место инцидента прибыли копы. Они попытались установить контакт с преступником, но тот вести переговоры отказался. Поэтому его квартиру пришлось штурмовать спецназовцам. Там удалось задержать мужчину. Как позже выяснилось, злоумышленником оказался 38-летний гражданин Российской Федерации.

Квартиру штурмовали Нацполиция Украины

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Кроме того, в ходе обыска по месту задержания россиянина полиция нашла там один из похищенных мобильных телефонов и другие доказательства его преступления. В ходе осмотра дома, следов взрывных предметов или веществ стражи порядка не обнаружили.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины.

О задержании иностранца сообщено посольству Российской Федерации и МИД Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается, - отметили в полиции.

Напомним, в Бердянске муж убил жену и спрятал тело в холодильник. Мужчину задержали и вручили подозрение.

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