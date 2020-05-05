Около 200 тыс жителей ОРДЛО получили паспорта РФ, - Резников

Многих жителей оккупированных территорий заставляют принять российское гражданство.

В оккупированных районах на востоке Украины, по предварительным данным, проживают порядка 1,6 млн граждан, однако точное количество жителей неизвестно. Об этом в интервью “Левому Берегу“ рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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“Раньше, по старым данным, в Донецкой области проживало порядка пяти миллионов, в Луганской - около двух миллионов. Итого - семь. С 2014-го кто-то уехал в Россию, кто-то в Крым, кто-то по миру, кто-то переехал на подконтрольную часть Украины, кто-то остался там. Точных данных мы не знаем. Но если это 10-15% от населения, это уже немало“, - сказал вице-премьер.



По словам Резникова, около 198-200 тысяч жителей оккупированных территорий получили гражданство РФ. При этом многих заставляют принять российские паспорта.



“Раньше местных жителей заставляли принимать паспорта непризнанных республик. А сейчас, мы знаем точно, заставляют вовсю в больницах медперсонал принимать гражданство России. А они этого делать не хотят, вплоть до готовности уволиться, особенно в эпоху коронавируса. Утрата украинского гражданства - это невозможность свободно путешествовать по миру“, - рассказал он.

Напомним, Ермак обещает выборы в ОРДЛО до конца года.

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