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В Луганске вспышка коронавируса в больнице

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Инфекцию подхватили врачи и немедицинский персонал лечебного учреждения.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
пресс-служба Слуги народа

В оккупированном Луганске выявили новую вспышку коронавируса в одной из местных больниц. Об этом сообщают “Донбасс.Реалии“ со ссылкой на местных медиков.

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Сообщается, что несколько медиков и сотрудников больницы №4 получили положительный тест на COVID-19. Известно, что заболели, как минимум, главврач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача. Также сообщается, что эта больница является профильной по приему пациентов с COVID-19.

На сегодня представители самопровозглашенной “Луганской народной республики“ о зараженных медиках не сообщают, но накануне объявили о закрытии поликлинического отделения из-за роста количества больных.

Напомним, в Крыму подтвердили первую смерть от COVID-19. Умерла женщина с большим количеством сопутствующих заболеваний.

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Теги: ОРДЛО, ЛНР, Луганск, коронавирус, больница, врачи, медики
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Комментариев (1)
Me@    05.05.2020, 17:33
Оценка:  -1
Me@
А в Северодонецке Зе-губернатор закрыл областную больницу неокупированной Луганской области, вышвырнул врачей на улицу и прибирает к рукам оборудование, купленное волонтёрами.
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