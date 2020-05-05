В Луганске вспышка коронавируса в больнице

Инфекцию подхватили врачи и немедицинский персонал лечебного учреждения.

В оккупированном Луганске выявили новую вспышку коронавируса в одной из местных больниц. Об этом сообщают “Донбасс.Реалии“ со ссылкой на местных медиков.

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Сообщается, что несколько медиков и сотрудников больницы №4 получили положительный тест на COVID-19. Известно, что заболели, как минимум, главврач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача. Также сообщается, что эта больница является профильной по приему пациентов с COVID-19.

На сегодня представители самопровозглашенной “Луганской народной республики“ о зараженных медиках не сообщают, но накануне объявили о закрытии поликлинического отделения из-за роста количества больных.

Напомним, в Крыму подтвердили первую смерть от COVID-19. Умерла женщина с большим количеством сопутствующих заболеваний.

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