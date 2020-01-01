В Кременчуге закрыли центральную больницу из-за вспышки COVID-19
43 медработника центральной районной больницы Кременчуга в Полтавской области заразились коронавирусной болезнью. Комиссия ОГА приняла решение закрыть ЦРБ на карантин, сообщает пресс-служба Кременчугского горсовета.
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"Вчера в Центральную районную больницу приезжала комиссия из областного департамента здравоохранения, и было принято решение о закрытии лечебного учреждения до стабилизации ситуации по заболеванию работников заведения на COVID-19 и проведения дезинфекции всех помещений больницы", - сообщили в мэрии.
Напомним, под Киевом вспышку коронавируса зафиксировали в детском доме.
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