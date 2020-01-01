В Житомире вспышка коронавируса в общежитии

Сообщается о трех заболевших, их контакты проверяют.

В Житомире выявлен очаг заражения коронавирусом в одном из городских общежитий. Все заболевшие изолированы и предупреждены о том, что они могут быть опасными. Об этом во время брифинга заявила заместитель главы Житомирской облгосадминистрации Наталия Остапченко, пишет “РБК-Украина“.

Читай также: Ученые смоделировали заболеваемость COVID-19 при ослаблении карантина

По ее словам, в общежитии по адресу проспект Мира, 12 обнаружили троих заболевших коронавирусом.

“Там выявлено 3 случая заболевания COVID-19. Сейчас проверяются контакты заболевших. Все люди изолированы и предупреждены о том, что они могут быть опасными“, - сообщила Остапченко.

Сообщается, что общежитие пришлось закрыть.

Напомним, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.