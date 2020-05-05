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В МИД рассказали о концепции деоккупации Крыма

Комментариев: 3
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет. Однако, нужно решить несколько тактических и одну стратегическую задачи.
Дмитрий Кулеба рассказал о планах по деоккупации Крыма
Дмитрий Кулеба рассказал о планах по деоккупации Крыма
facebook.com/dmytro.kuleba

В Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Крыма под контроль украинской власти. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ во вторник, 5 мая.

Кулеба отметил, что ведет диалог с украинским представителем президента в АР Крым Антоном Кореневичем на тему деоккупации.

Также Кулеба заявил, что Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачи.

"Тактические задачи. Первая - как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе - как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье - какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других", - заявил министр.

При этом он добавил, что стратегической задачей является способ, каким будет возвращен Крым в Украину.

"Я абсолютно убежден, что это так и произойдет", – отметил Кулеба, подчеркнув, что это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет.

Посол Украины в Германии предложил пари о Крыме

Ранее у Зеленского назвали три основных шага для деоккупации Крыма. Сам же Зеленский заявлял, что без международных партнеров и мощной армии деоккупация полуострова невозможна.

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Теги: Крым, МИД Украины, аннексия Крыма, деоккупация, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    05.05.2020, 22:39
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Не забудьте ще,що в Криму дуже скоро без дніпровської води наступить повний кирдик. Більш ніж півроку не було ні дощів, ні снігу. Навіть на материковій Україні очікується немалий дефіцит води. А що буде в Криму, навіть уявити собі важко.
ldferwws    05.05.2020, 21:35
Оценка:  -1
ldferwws
Это не дипломатические фантазии.Это мантры шизофреников.Люди вам не нужны ни в Крыму ни на Донбассе,территории лишь нужны,понимаю.Но эти территории принадлежат людям там живущим,которые уже сделали свой выбор.Крым был деоккупирован ещё в 2014-м.Как и Донбасс.Выдыхайте.
СТЕКЛО_МОЙ    05.05.2020, 22:07
Оценка:  +1
СТЕКЛО_МОЙ
Антибес ты так и не перестал бухать и сосать залупу)))
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