В МИД рассказали о концепции деоккупации Крыма

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет. Однако, нужно решить несколько тактических и одну стратегическую задачи.

В Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Крыма под контроль украинской власти. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ во вторник, 5 мая.

Кулеба отметил, что ведет диалог с украинским представителем президента в АР Крым Антоном Кореневичем на тему деоккупации.

Также Кулеба заявил, что Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачи.

"Тактические задачи. Первая - как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе - как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье - какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других", - заявил министр.

При этом он добавил, что стратегической задачей является способ, каким будет возвращен Крым в Украину.

"Я абсолютно убежден, что это так и произойдет", – отметил Кулеба, подчеркнув, что это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет.

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Ранее у Зеленского назвали три основных шага для деоккупации Крыма. Сам же Зеленский заявлял, что без международных партнеров и мощной армии деоккупация полуострова невозможна.

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